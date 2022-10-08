Германия намерена обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия собирается обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу, передает телеканал Phoenix.

«Мы едины во мнении, что цены на импорт газа слишком высоки. Речь идет о том, чтобы обсудить с надежными поставщиками газа, такими как Норвегия или США, и со многими другими мировыми поставщиками, как снизить цены на газ в Европе», — сказал немецкий политик по итогам неформального саммита глав государств и правительств стран Евросоюза.

По его словам, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что его страна открыта к такому диалогу.