Германия намерена обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в ЕС

Шольц намерен обсудить с Норвегией и США возможность снижения цен на импорт газа в ЕС

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Markus Schreiber/AP

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия собирается обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу, передает телеканал Phoenix.

«Мы едины во мнении, что цены на импорт газа слишком высоки. Речь идет о том, чтобы обсудить с надежными поставщиками газа, такими как Норвегия или США, и со многими другими мировыми поставщиками, как снизить цены на газ в Европе», — сказал немецкий политик по итогам неформального саммита глав государств и правительств стран Евросоюза.

По его словам, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что его страна открыта к такому диалогу.

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