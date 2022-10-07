Цены в России выросли по итогам сентября впервые за четыре месяца

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Reuters

В сентябре 2022 года индекс потребительских цен в России составил 100,05% по сравнению с августом. Инфляцию зафиксировали впервые за последние четыре месяца, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

По итогам первого осеннего месяца больше всего цены выросли на газовое моторное топливо (+4,3%). За это время бензин подорожал на 0,1%, дизельное топливо — на 0,5%.

Повышение цен в сентябре зафиксировали и в продовольственном секторе. Так, стоимость куриных яиц увеличилась в среднем на 3%. На 0,5-1,7% подорожали рыба, молоко, йогурт, сыры плавленые, консервы, детское питание, булочные изделия, зефир, пастила, торты и вода.

Среди лекарственных препаратов больше всего цены увеличились на цетилцистеин (+2%). Чуть меньший рост зафиксировали на дротаверин (+1,7%), глицин (+1,3%) и ацетилсалициловую кислоту (+1,2%).

Подорожание заметили и в туристическом секторе. Так, стоимость услуг зарубежного туризма на поездки на отдых в ОАЭ и Египет (+26,5% и 25,1% соответственно) и в отдельные страны Юго-Восточной и Южной Азии (+17,7% и 12,5%).

5 октября аналитики Министерства экономического развития представили статистические данные, согласно которым годовая инфляция в России за неделю с 27 сентября по 3 октября замедлилась до 13,49%. Неделей ранее этот показатель составлял 13,71%. Наиболее быстрыми темпами в начале октября увеличивались цены на продовольствие (+0,15%).

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