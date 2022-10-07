Премьер Польши Моравецкий обвинил Германию в нарушении норм единого европейского рынка

Планы властей Германии выделить €200 млрд на антикризисную поддержку национальной промышленности противоречат нормам единого рынка Евросоюза. Подобным образом ФРГ хочет получить экономические конкурентные преимущества, приводит слова премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого Федеральное агентство новостей.

«Итальянцы и французы не могли этого делать, поляки не могли, а они (власти Германии — «Газета.Ru») могут. Если это равное и справедливое трактование норм единого европейского рынка, то я тут чего-то не понимаю», — заявил Моравецкий на брифинге по итогам первого заседания Европейского политического сообщества.

По его словам, намерения властей Германии выделить €200 млрд в рамках антикризисной поддержки промышленности может привести к увеличению бюджетного дефицита и ростом суверенного государственного долга. Такие последствия могут спровоцировать усиление финансового и энергетического кризиса в Европе, предостерег Моравецкий.

О протесте Польши против антикризисной финансовой помощи властей Германии премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял и раньше. 6 октября он предположил, что выделение бюджетных средств на стабилизацию цен на газ может отразиться на экономике всего европейского региона. Примеру Германии могут последовать и другие страны Евросоюза, что приведет к увеличению биржевой стоимости топлива.