Премьер Польши Моравецкий обвинил Германию в нарушении норм единого европейского рынка

close
100%
Global Look Press

Планы властей Германии выделить €200 млрд на антикризисную поддержку национальной промышленности противоречат нормам единого рынка Евросоюза. Подобным образом ФРГ хочет получить экономические конкурентные преимущества, приводит слова премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого Федеральное агентство новостей.

«Итальянцы и французы не могли этого делать, поляки не могли, а они (власти Германии — «Газета.Ru») могут. Если это равное и справедливое трактование норм единого европейского рынка, то я тут чего-то не понимаю», — заявил Моравецкий на брифинге по итогам первого заседания Европейского политического сообщества.

По его словам, намерения властей Германии выделить €200 млрд в рамках антикризисной поддержки промышленности может привести к увеличению бюджетного дефицита и ростом суверенного государственного долга. Такие последствия могут спровоцировать усиление финансового и энергетического кризиса в Европе, предостерег Моравецкий.

О протесте Польши против антикризисной финансовой помощи властей Германии премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял и раньше. 6 октября он предположил, что выделение бюджетных средств на стабилизацию цен на газ может отразиться на экономике всего европейского региона. Примеру Германии могут последовать и другие страны Евросоюза, что приведет к увеличению биржевой стоимости топлива.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть