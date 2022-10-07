Посольство РФ в Дании допускает самостоятельное расследование ЧП на «Северных потоках»

Посольство России в Дании допустило проведение собственного расследования инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Комментарий об этом приводится на сайте диппредставительства.

В посольстве сообщили, что нежелание датских властей задействовать представителей российской стороны в проводимом расследовании подталкивает Россию к проведению собственного расследования. Без участия российской стороны результаты расследования нельзя будет считать достоверными.

Сообщается, что российская сторона считает расследование политически ангажированным, так как в нем участвуют государства – члены НАТО или такие государства, которые готовятся вступить в альянс.

Также в посольстве добавили, что Россия не исключает возможности ремонта газопроводов.

«Российская сторона не исключает возможности ремонта газопроводов, однако решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия и оценки масштабов причиненных газопроводам повреждений», — говорится в сообщении дипведомства.

Ранее представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац заявил, что у властей Германии нет новых сведений о том, кто мог организовать предполагаемую диверсию на «Северных потоках».