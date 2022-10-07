Samsung приготовилась к первому за три года снижению прибыли из-за кризиса

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Южнокорейская корпорация Samsung Electronics ожидает снижения операционной прибыли на 32% по итогам третьего квартала 2022 года. Это будет первое сокращение выручки компании за последние три года, сообщается на сайте компании.

«Консолидированный объем продаж за третий квартал 2022 года планируется на уровне около 76 триллионов корейских вон. Операционная прибыль должна составить приблизительно 10,8 трлн корейских вон ($7,7 млрд)», — говорится в пресс-релизе Samsung.

При этом прогнозируемая прибыль компании оказалась заметно хуже ожиданий международных аналитиков, которые предсказывали выручку технологического гиганта на уровне 12,1 трлн вон. То же касается и предварительной оценки выручки Samsung, которая должна составить 76 трлн вон ($54,2 млрд). По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 2,7%.

Падение выручки Samsung связывают с несколькими факторами. Среди ключевых — снижение потребительского спроса на микрочипы, из-за чего дата-центры и производители потребительской электроники были вынуждены сокращать количество заказов. Еще одной причиной стало не столь высокий рост спроса на компьютеры и ноутбуки, как того ожидали аналитики, пришел к выводу Bloomberg.

25 сентября Федеральная торговая комиссия США начала расследование по делу о возможном нарушении компанией Samsung патентного права. Представители американская компания из Атланты Manufacturing Resources International (MRI) уличили южнокорейского техногиганта в нарушении патентных прав на использование в своих наружных экранах для рекламы системы охлаждения.

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