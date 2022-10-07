Польша посчитала вложения Германии в промышленность нечестной конкуренцией на рынке ЕС

Германия хочет получить экономические конкурентные преимущества, за которые прежде критиковала другие европейские страны, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя планы ФРГ выделить 200 млрд евро на антикризисную поддержку национальной промышленности.

«Итальянцы и французы не могли этого делать, поляки не могли, а они могут. Если это равное и справедливое трактование норм единого европейского рынка, то я тут чего-то не понимаю», — цитирует политика ФАН.

Дискуссия по данному вопросу пройдет 7 октября в рамках саммите ЕС в Праге.

Моравецкий заранее назвал предстоящий разговор «жарким». По его словам, многие европейские лидеры критически относятся к действиям Берлина, поскольку на едином рынке должны применяться одинаковые для всех нормы.

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