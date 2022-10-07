Испанский банк Santander перестал обслуживать российские карты UnionPay

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Global Look Press

Один из крупнейших банков Испании Santander прекратил обслуживание карт UnionPay российских банков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

По информации агентства, решение было принято в рамках общей санкционной политики банка в отношении России.

«Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России», — сообщили в пресс-службе организации.

Сотрудник пресс-службы добавил, что решение было принято недавно, но оно уже исполняется по всей стране.

Ранее сообщалось, что Банкоматы в Финляндии перестали обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, которыми в последнее время стали чаще пользоваться россияне. В последние недели россияне «опустошали банкоматы на восточной границе Финляндии, и особенно в юго-восточной Финляндии, за считаные часы» и банки не успевали пополнять аппараты наличными.

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