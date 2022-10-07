«Америка ест грязь»: китайцы высмеяли попытки США уговорить ОПЕК+ не снижать добычу нефти

Читатели «Гуаньча» высмеяли неудачную попытку президента Байдена повлиять на решение ОПЕК+

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Reuters

В пятницу китайская газета «Гуаньча» написала заметку о том, что альянс ОПЕК+ снизит добычу нефти, несмотря на явные попытки США оказать этому противодействие. Читатели газеты оставили свои комментарии под публикацией. В них они высмеяли попытки США и президента страны Джо Байдена отговорить альянс от данного решения. Об этом сообщает «Прайм».

Агентство приводит комментарии читателей.

«Красота, как будто наблюдаешь, как Америка ест грязь», — прокомментировал ситуацию один из читателей «Гуаньча», Статист.

Другой комментатор указал, что «ОПЕК объявила миру, что не все решается Америкой». По его мнению, подчиняться чужой воле точно нельзя, а нефтедобывающие компании не обязаны помогать Байдену, ведь их цель – защита и поддержка национальных интересов.

5 сентября альянс ОПЕК+ решил снизить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября. Таким образом, уровень добычи топлива будет соответствовать показателям августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал данное решение. Он заявил журналистам, что снижение добычи позволит стабилизировать нефтяной рынок.

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