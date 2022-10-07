«Ъ»: цены на авиабилеты из РФ за границу вернулись к уровню месячной давности

Цены на авиабилеты из России на популярные направления за границу снизились и вернулись к уровню месячной давности, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, глубина бронирования авиаперелетов также вернулась к обычному уровню — от недели до месяца, а спрос на популярные международные направления упал в 1,5–2 раза.

Сообщается, что сейчас срочный вылет в Стамбул или Дубай обойдется в 20–40 тысяч рублей соответственно, тогда как после объявления частичной мобилизации билеты продавались по 600–700 тысяч рублей.

Также снизилась стоимость билетов на внутренних направлениях в Мурманск, Омск, Орск и Челябинск, откуда можно уехать в Норвегию, Казахстан и Монголию. Сейчас их можно купить за 3–5 тысяч рублей. На пике спроса билеты по этим направлениям стоили от 25 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России после объявления частичной мобилизации наблюдался спад спроса на авиабилеты по стране.