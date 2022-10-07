Reuters: норвежская компания проверит подводный газопровод Europipe II, идущий в Германию

Норвежская компания Equinor проверит подводный газопровод Europipe II, идущий в Германию, после происшествия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и данные сервиса отслеживания судов Refinitiv.

По информации агентства, Норвегия направила специальное судно, оснащенное дистанционно управляемыми подводными аппаратами, к газопроводу Europipe II. Газопровод проходит от газового завода Kaarstoe в Норвегии до Дорнума в Германии.

«Норвегия направила специализированное судно для инспекции подводного газопровода в Германию из соображений безопасности после предполагаемой диверсии в прошлом месяце на двух газопроводах Nord Stream между Россией и Германией», — сообщает агентство.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Евросоюз должен выработать стратегию для защиты ключевых объектов инфраструктуры. По его словам, подобные меры необходимы в свете атак на трубопроводы «Северного потока».