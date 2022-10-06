Евросоюз запретит обслуживание судов, перевозящих российскую нефть выше ценового лимита

Суда третьих стран, перевозящие российскую нефть по ценам выше предельных, не смогут претендовать на зарубежное обслуживание. Таким кораблям запретят процедуры страхования и прохождения техосмотра, говорится в «Официальном журнале Евросоюза».

«В случае если судно под флагом третьей страны перевозило сырую нефть или нефтепродукты из России, цена которых была выше установленной, ему должно быть запрещено оказывать техническое обслуживание, брокерские услуги, финансирование и финансовую помощь, включая страхование в будущих перевозках», — сообщается в документе.

Власти Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций против России. Под новые ограничения попали морские поставки нефти морским путем по ценам выше предельной, а также ряд мер, направленных против сталелитейной и лесной промышленности. Общий урон от новых мер оценивается до €7 млрд.

6 октября агентство Bloomberg сообщило, что ввод предельных цен на российскую нефть со стороны Евросоюза ударит по глобальному сырьевому рынку. Эта мера приведет к отказу Москвы поставлять энергоресурсы в те страны, которые поддержали данные ограничения. В итоге сокращение мирового предложения окажет давление на биржевые цены на нефть.