ФТС: отменен таможенный контроль на границе с новыми регионами России

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в Telegram-канале сообщила об отмене таможенного контроля на границе с вошедшими в состав России Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областями.

«C 5 октября таможенный контроль на административной границе с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями не проводится», — сказано в сообщении.

Отмечается, что участникам внешнеэкономической деятельности больше не нужно подавать декларации, так как теперь речь в данном контексте идет о внутренней торговле.

5 октября президент России Владимир Путин завершил процедуру вхождения ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав РФ, подписав соответствующие законы. Кроме того, президент назначил временно исполняющих обязанности глав новых субъектов федерации. Эти должности заняли действующие руководители местных администраций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».