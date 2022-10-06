Bloomberg сообщил, что Россия может сократить добычу нефти в случае введения потолка цен на сырье

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Charlie Riedel/AP

Россия может сократить добычу нефти на целых 3 миллиона баррелей в день, если Европейский союз и США приступят к реализации плана по ограничению цен. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов рынка.

«Комментарии прозвучали после того, как страны ЕС в среду достигли компромисса по новому пакету российских санкций, а страны ОПЕК+, включая Россию, отдельно договорились о сокращении добычи для поддержки мировых цен. Пакт ЕС включает поддержку ограничения цен на продажу нефти в третьи страны, меры, призванной ограничить доходы России при сохранении поставок ее нефти на международные рынки», — уточнило агентство.

Кевин Бук, управляющий директор исследовательской фирмы ClearView Energy Partners, сказал, что Россия, возможно, не сразу найдет убедительный предлог для всех 3 миллионов баррелей в день. «Но даже половина из этого может оказать немедленное давление на рынки», — уточнил он.

По информации агентства, добыча сырой нефти и конденсата в России — более легкого вида нефти — в июле выросла примерно до 10,8 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с момента начала спецоперации на Украине.

По словам Макнелли, Россия действительно может закрыть значительный объем своей ежедневной добычи, не ставя под угрозу будущие потоки. «Российские операторы стали экспертами в наращивании добычи на открытых месторождениях, и отдыхающие месторождения действительно могут увеличить извлекаемые ресурсы», — сказал он в интервью.

Ранее пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что США считают установление максимальной цены (так называемого ценового потолка) на российскую нефть самым эффективным инструментом по снижению доходов Москвы, а также общемировых цен на топливо.

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