«Известия»: россияне стали чаще пытаться незаконно вывезти деньги за границу с 20 сентября

Газета «Известия» со ссылкой на данные ФТС пишет, что россияне в два раза чаще пытаются незаконно вывезти деньги из страны с момента объявления частичной мобилизации.

Отмечается, что рост числа нарушений связан с увеличением пассажиропотока. Сказывается на увеличении правонарушений и невозможность денежных переводов через банки и использования российских карт в ряде стран, полагают в таможенной службе.

С 20 по 30 сентября этого года было выявлено 557 фактов незаконного перемещения наличных через границу, за такой же период 2021 года выявили 228 таких случаев.