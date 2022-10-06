«Известия»: россияне стали чаще пытаться незаконно вывезти деньги за границу с 20 сентября

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Газета «Известия» со ссылкой на данные ФТС пишет, что россияне в два раза чаще пытаются незаконно вывезти деньги из страны с момента объявления частичной мобилизации.

Отмечается, что рост числа нарушений связан с увеличением пассажиропотока. Сказывается на увеличении правонарушений и невозможность денежных переводов через банки и использования российских карт в ряде стран, полагают в таможенной службе.

С 20 по 30 сентября этого года было выявлено 557 фактов незаконного перемещения наличных через границу, за такой же период 2021 года выявили 228 таких случаев.

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