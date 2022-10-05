Spiegel: полиция ФРГ допускает участие государств в авариях на «Северных потоках»

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Полиция Германии считает, что аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются результатом «целенаправленного саботажа» и допускает причастность к инциденту какого-либо государства. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на письмо полиции.

Отмечается, что германская полиция считает деятельность «государственных субъектов» в отношении осуществления аварии на трубопроводах вероятной, учитывая высокую сложность такого преступления и уровень подготовки.

В ведомстве также указали на риск новых диверсий на значимых объектах критической инфраструктуры, которые могут быть направлены против газопроводов, терминалов СПГ, линий электропередачи и интернет-кабелей, проложенных по дну моря.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил в эфире телеканала «Россия 24», что расследование ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно будет считать объективным лишь с участием российских специалистов.

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