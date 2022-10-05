Вице-премьер Хуснуллин предрек российскому рынку жилья рекордные объемы строительства

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

По итогам трех кварталов текущего года в стране ввели 75,9 млн квадратных метров жилья. К концу года можно ожидать рекордных объемов строительства, написал в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«По итогам трех кварталов у нас уже введено 75,9 млн квадратных метров. Уверенно опережаем показатель прошлого года на 21,3% <....> К концу года мы можем пойти с опережением графика 2021-го и поставить новый рекорд», — заявил Хуснуллин.

За 2021 год в стране, по оценкам аналитиков ЦИАН, ввели в эксплуатацию 92,6 млн квадратных метров жилья. Значительный вклад в прирост рекордных за всю историю показателей внесли построенные населением дома. На долю таковых пришлось 53% от суммарных объемов или 49,1 млн кв. м.

2 сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ввод жилья в России вырос за 8 месяцев 2022 года на 26% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го. За отчетный период в стране сдали более 66 млн квадратных метров недвижимости.

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