ОПЕК+ продлила сделку до 2024 года и снизила квоту по добыче нефти на 2 млн баррелей в сутки

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Reuters

Альянс ОПЕК+ договорился о продлении сделки об объемах добычи нефти до 31 декабря 2023 года. Ежесуточная квота для стран-участниц сырьевого объединения снизится на 2 млн баррелей, сообщается в пресс-релизе организации.

«Страны-участницы решили продлить срок действия Декларации о сотрудничестве до 31 декабря 2023 года и скорректировать общую добычу в сторону уменьшения на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с требуемыми уровнями добычи в августе 2022 года», — говорится в заявлении.

Сокращение ежесуточного уровня добычи нефти начнется с ноября 2022 года. В альянсе также подчеркнули важность соблюдения новых условий сделки для каждой страны-участницы картеля.

Новые требования были обусловлены состоянием общей неопределенности мирового энергетического рынка, а также рисками рецессии глобальной экономики в свете международных санкций против одного из лидеров по объемам нефтяного экспорта — России.

5 октября издание EUobserver сообщило, что восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза вступит в силу 6 числа текущего месяца. В список ограничений войдут: ввод предельных цен на нефть, перевозимую морским путем, а также меры против экспорта сталелитейной и лесной промышленности. Общий урон оценивается до €7 млрд.

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