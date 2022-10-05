«СМИ»: СНБО Украины одобрил санкции против патриарха Кирилла, Пригожина, Абрамовича

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Efrem Lukatsky/AP

Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который вошли патриарх Московский и всея Руси Кирилл, бизнесмен Евгений Пригожин, миллиардер Роман Абрамович и другие физические лица, в список также попали компании «Татнефть», «Татойл», предприятия группы «Лукойл», региональные компании «Газпрома», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Экономическая правда».

Как отмечает издание, санкционный список был одобрен 30 сентября.

По данным «Экономической правды», под санкции попали «семья президента РФ Владимира Путина» и «другие ключевые российские политики, олигархи».

Среди попавших под санкции в том числе первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен, украинский политик Виктор Медведчук, экс-президент Украины Виктор Янукович.

Санкции были также введены в отношении врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и экс-депутата Верховный рады Ильи Кивы.

4 октября сообщалось, что на Украине арестовали активы России и Белоруссии на $1,2 млрд.

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