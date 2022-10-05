Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о сокращении потребления газа в стране более чем на 30%

Гражданам Молдавии удалось в сентябре 2022 года сократить уровень потребления газа более чем на 30%. В то же время вице-премьер республики Андрей Спыну призвал жителей в своем Telegram-канале продолжить экономию использования топлива в преддверии старта зимнего отопительного сезона.

«В сентябре бытовым потребителям удалось снизить расход газа более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спасибо вам за эти усилия и бережливость. Пожалуйста, давайте продолжать в том же духе — экономьте столько, сколько сможете», — заявил Спыну.

При этом тарифы на газ в стране выросли с 2021 года в шесть раз — до 29 леев ($1,47) за кубометр. В связи с этим Спыну отметил, что экономия потребления топлива позволит снизить расходы правительства на компенсации бытовым потребителям.

1 октября председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан написал в своем Telegram-канале, что в текущем месяце стоимость российского природного газа для республики снизится до $1031 за тысячу кубометров. До этого аналогичные показатели находились на уровне $1882.