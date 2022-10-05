Новак подтвердил решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки

Министры стран-членов ОПЕК+ решили продлить действие соглашения до конца 2023 года, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на вице-премьера России Александра Новака.

Как сообщается, Новак также подтвердил, что страны альянса договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Ранее Reuters со ссылкой на источники написало, что страны-члены ОПЕК+ достигли такой договоренности, несмотря на просьбы США. По информации агентства, решение может вступить в силу с ноября.

До этого газета The Financial Times сообщала, что Россия и Саудовская Аравия «настаивали на сокращении на 1-2 млн баррелей в день или более», которое поэтапно будет введено в течение нескольких месяцев. По мнению аналитиков издания, этот шаг, вероятно, вызовет ответные меры США, включая дополнительный выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва страны.

Соединенные Штаты пытались отговорить Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ голосовать за решение по сокращению добычи сырой нефти.