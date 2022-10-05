Минфин заплатил 4,9 млрд рублей по евробондам с погашением в 2042 году

Министерство финансов (Минфин) России перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 4,9 млрд руб. или $84,4 млн по купонам евробондов с погашением в 2042 году. Таким образом, ведомство полностью исполнило обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг страны, сообщается на сайте Минфина.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 4,9 млрд рублей (эквивалент 84,4 млн долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям», — говорится в сообщении ведомства.

Минфин исполняет обязательства по евробондам в рублях с апреля 2022 года. Это связано с отказом иностранного банка-контрагента от исполнения поручений в валюте, в первую очередь в долларах. Минфин США также воспрепятствовал обслуживанию ценных бумаг России в мировой резервной валюте. Американское ведомство не стало продлевать разрешение на проведение российских долларовых платежей по госдолгу.

30 сентября Минфин России исполнил в рублях обязательства по евробондам на $319,3 млн с окончательным сроком погашения в 2030 году. Ранее ведомство исполнило в полном объеме выплату купонов по евробондам «Россия-2023» и «Россия-2043» на общую сумму 7 млрд руб.