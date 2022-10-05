Болгария вывела из-под санкций поставщиков топлива из России до конца 2024 года

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Техническое правительство Болгарии вывело российские компании — поставщики автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года в связи с напряженной ситуацией с горючим в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кабинета министров страны.

«Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из Российской Федерации после 10 октября 2022 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что исключение вводится до 31 декабря 2024 года из-за необходимости обеспечивать автомобильным топливом государственные органы и другие структуры Болгарии «с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан», а также национальной безопасности.

Ранее бывший руководитель нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что Евросоюзу не удастся найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе в случае введения эмбарго на нефтяные поставки.

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