Додик: cтроительство газопровода для поставок из РФ будет приоритетом Республики Сербской

Строительство нового газопровода для соединения с газотранспортной системой Сербии и поставок российского газа будет приоритетом новых властей Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ). Об этом заявил член президиума БиГ от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ, Милорад Додик, передает РИА «Новости».

По его словам, у РС БиГ имеются все предпосылки, чтобы успешно завершить проект.

«Сейчас самое главное – формирование новых структур власти, и их главной задачей будет устранить все препятствия для строительства этого газопровода. Это будет нашим приоритетом в разговорах и переговорах на уровне Боснии и Герцеговины, будем сотрудничать с теми, кто готов это поддержать. После этого, думаю, все остальное решено, у нас есть полное одобрение «Газпрома» и их готовность войти в эту инвестицию, которая станет одной из крупнейших, когда-либо бывших у Республики Сербской», — сказал политик.

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях «Газпрома». Он уточнил, что это касается и перевода сырьевых расчетов в национальных валютах.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания продолжает поставлять газ в Республику Сербскую по ценам действующего контракта. Он отметил, что стоимость топлива не подвергнется корректировкам по текущей рыночной конъюнктуре.