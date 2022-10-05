EUobserver: «Алроса» исключили из санкционных списков ЕС

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Алроса

Российскую алмазодобывающую компанию «Алроса» исключили из санкционных списков Европейского союза по настоянию Бельгии и Италии, сообщает портал EUobserver.

Портал ссылается на неназванных европейских дипломатов, которые добавили, что Бельгия и Италия также получили двухлетнюю отсрочку запрета на импорт продукции российских сталелитейных компаний.

В свою очередь, Мальта также получила право на временный отказ введения потолка на цены на российскую нефть.

Ранее газета New York Times сообщила, что ЕС примет во внимание «деловые интересы» Греции, Мальты и Кипра, которые получают прибыль от транспортировки нефти РФ.

Как именно это будет учтено, не сообщается. Известно, что ранее эти три страны блокировали санкционный пакет, не желая сталкиваться с убытками от потерь — танкеры под греческими, кипрскими и мальтийскими флагами активно заняты в перевозке российской нефти.

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