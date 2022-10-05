В Минфине заявили о переходе компаний на криптовалюту при международных сделках

Российские компании проводят международные сделки при использовании криптовалют, несмотря на то, что регулирование таких сделок еще не работает. Об этом «Известиям» заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

«Регулирование трансграничных сделок с использованием крипты и цифровых активов может заработать в 2023 году, однако в ограниченном объеме такие расчеты бизнес проводит уже сейчас», — отметил Чебесков.

В Банке России указали, что регулятор не будет разрешать свободное обращение криптовалют в России. Поэтому с точки зрения международных расчетов основной потенциал кроется в интеграции национальных цифровых валют. В этом вопросе может помочь цифровой рубль, который предусматривает функциональную совместимость с системами других стран, если те будут готовы.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сделки с криптовалютами расширяют круг партнеров для компаний из России. Кроме того, подобные расчеты могут быть вне санкционного контроля. В целом, рост спроса на международные сделки с криптовалютами связан со сложностями в расчетах валют западных стран, а также нестабильным курсом валют дружественных стран. При этом объем операций с цифровой валютой должен быть сбалансирован, чтобы избежать риски для финансовой стабильности страны.

3 октября Чебесков заявил, что международные расчеты в криптовалютах должны быть разрешены для любых отраслей экономики. Поэтому ключевым вопросом в ближайшее время станет создание полноценной инфраструктуры для оборота цифровых валют.