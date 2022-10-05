NYT: ЕС учтет «деловые интересы» стран, блокировавших новые санкции против РФ

Газета New York Times описала, как будет действовать потолок цен на нефть РФ, эту меру Европейский союз включил в восьмой пакет антироссийских санкций.

В публикации издания говорится, что компании, отвечающие за отгрузку российской нефти, в том числе судовладельцы, страховщики и андеррайтеры, будут обязаны следить за тем, чтобы перевозимая ими нефть продавалась по установленной цене или ниже.

«Если их уличат в том, что они помогают России продавать по более высокой цене, они могут столкнуться с судебными исками в своих странах за нарушение санкций», — пишет NYT.

Газеты при этом подчеркивает, что ЕС примет во внимание «деловые интересы» Греции, Мальты и Кипра, которые получают прибыль от транспортировки нефти РФ. Как именно это будет учтено, не сообщается. Известно, что ранее эти три страны блокировали санкционный пакет, не желая сталкиваться с убытками.

Накануне издание Politico сообщало, что представители стран-членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, в том числе потолок цен на российскую нефть.