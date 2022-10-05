Франция подготовилась к зиме, заполнив хранилища почти на 100%

Франция заполнила газохранилища более чем на 99% и завершила подготовку к зиме. Об этом сообщается на сайте французского Комитета по регулированию энергетики (CRE).

«Кампания по заполнению хранилищ на зиму 2022/2023 года заканчивается при заполнении хранилищ более чем на 99%», отметили в публикации.

В Комитете добавили, что на 5 октября запас газа у поставщиков составляет 130 ТВт/ч, что выше средних показателей за последние несколько лет. При этом имеющиеся объемы газа составляют более 60% от потребления малых и средних предприятий зимой.

4 октября правительство Франции официально запустило процесс национализации крупнейшей энергокомпании EDF. В настоящее время государство контролирует 84% акций корпорации.

До этого министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что энергетические компании страны должны гарантировать малым и средним предприятиям «разумные цены» за электричество. По его словам, компании должны обеспечить предприятиям комфортные цены за электроэнергию. Причем это необходимо сделать в разумные сроки и на приемлемых условиях.