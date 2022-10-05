Спрос россиян на зарубежную недвижимость поднялся на 84% за три месяца

Спрос россиян на недвижимость за рубежом в третьем квартале 2022 года вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование компании Tranio.

«В третьем квартале 2022 года спрос россиян на недвижимость за рубежом увеличился на 84% по отношению к прошлому году. Пик спроса пришелся на конец сентября: за неделю после объявления о частичной мобилизации поступило в полтора раза больше заявок, чем на предыдущей неделе», — отметили в публикации.

В исследовании указали, что в пятерку самых популярных у россиян направлений вошли Турция, ОАЭ, Греция, Испания и Грузия. При этом за первые девять месяцев 2022 года спрос на покупку недвижимости за рубежом для получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства оказался на уровне 194% по сравнению с таким же периодом 2021 года.

По данным Tranio, доля покупателей зарубежной недвижимости из Москвы стала снижаться. Если всего 3-4 года назад от москвичей было минимум половина заявок, то сейчас за первые девять месяцев они составили 42,7%.

В конце июля ТАСС со ссылкой на исследование международного брокера недвижимости — компании Tranio сообщили, что за первое полугодие 2022 года спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 61%.