Глава Saudi Aramco Насер заявил о дефиците производственных мощностей для роста нефтедобычи

Увеличение добычи нефти сейчас практически невозможно из-за дефицита свободных мощностей, составляющих 1,5% от мирового спроса. Об этом заявил генеральный директор саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco Амин Насер, передает телеканал «Аль-Арабия».

«Наличие дополнительных производственных мощностей не является обязанностью только Саудовской Аравии, свободные мощности составляют 1,5% от мирового спроса. Нефтяной рынок не акцентирует внимание на том, что мощности для увеличения добычи нефти в мире очень малы», — отметил Насер.

По его словам, нефтяной рынок сейчас обращает внимание на то, что лишь произойдет со спросом в случае рецессии в той или иной части мира.

Он добавил, что компания Saudi Aramco сможет сохранить рынок Азии, несмотря на то, что спрос в Европе резко вырос. Кроме того, компания не видит конкуренции для себя со стороны нефти из России, которая поступает в Азию.

4 октября газета The Financial Times со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ планируют объявить о значительном сокращении производства нефти.