Politico: ЕС будет следить за сменой флагов у грузовых судов, чтобы пресечь обход санкций

Страны Европейского союза хотят ввести систему мониторинга смены флага у танкеров, чтобы контролировать попытки обхода санкции против нефти из России. Об этом сообщает издание Politico, имеющее в своем распоряжении выдержки из проекта документа Еврокомиссии (ЕК) о новых ограничениях в отношении Российской Федерации.

Отмечается, что Еврокомиссия разработает систему мониторинга для оценки такой потенциальной практики уклонения и обхода ограничений, как смена флага судна.

Издание утверждает, что смена регистрации танкера на страну, которая не попадает под необходимость исполнения санкций Евросоюза, может помочь судовладельцам торговать нефтью из России по цене выше того потолка ее закупочной стоимости, который страны Евросоюза могут ввести в рамках нового пакета мер.

Ранее Politico писало, что представители стран-членов Европейского союза согласовали новый, восьмой пакет антироссийских санкций, в том числе потолок цен на российскую нефть. Сообщалось, что окончательная версия текста будет утверждена 5 октября.