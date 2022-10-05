Глава Минэкономики ФРГ: некоторые дружественные страны хотят завышенных цен на газ

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CNN

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, что некоторые дружественные Германии страны хотели бы установить завышенные цены на газ.

По его словам, такие меры могут повлечь за собой определенные проблемы. Хабек добавил, что рассчитывает на проведение переговоров со стороны Евросоюза с этими странами.

«Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются астрономических цен [на газ. — «Газета.Ru»]. Это, конечно, влечет за собой проблемы, о которых мы должны говорить», — пояснил Хабек.

Также он призвал США проявить солидарность в вопросе ограничения цен на газ.

«США обратились к нам, когда цены на нефть выросли, и в результате была высвобождена нефть из национальных резервов в Европе. Я думаю, было бы неплохо проявить такую же солидарность [в вопросе. — «Газета.Ru»] сдерживания цен на газ», — добавил вице-канцлер.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов потратит €23,5 млрд на компенсацию роста цен на газ и электричество.

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