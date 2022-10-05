Исследование: продажи водки и другого крепкого алкоголя в РФ за полгода упали на 15%

По данным исследования «Контур.Маркета» продажи водки и другого крепкого алкоголя за период с 15 августа по 15 сентября упали в России на 15% по сравнению с показателем в марте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Аналитики фискальных данных от «Контур.Маркета» сравнили мартовские данные и период с 15 августа по 15 сентября 2022 года… Продажи водки, виски, рома и других крепких напитков сократились на 15%», — утверждается в результатах исследования.

Там отмечается, что специалисты изучили продажи крепкого спиртного в российских магазинах.

При этом если сравнивать российские и зарубежные бренды, то средняя цена импортной бутылки упала с 439 до 420 рублей, что все равно значительно дороже отечественных крепких напитков, чья средняя цена — 245 рублей.

Ранее Светлана Перес де Монтес Ратхерик, сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro рассказала о влиянии алкоголя на организм и о том, что вреднее, вино или крепкие напитки.

Она добавила, что вино содержит полезные вещества, но пользу приносит лишь в случае, если оно качественное, натуральное, а человек пьет его в минимальных количествах.