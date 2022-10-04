WSJ: ЕС может утвердить потолок цен на нефть из России в два этапа

Европейский союз может утвердить потолок цен на нефть из России, предложенный странами Группы семи (G7), в два этапа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатов и официальных лиц.

По их словам, страны Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать двухэтапный подход к потолку цен на российскую нефть. Как завили дипломаты и чиновники, официальные лица из стран ЕС занимаются подготовкой законопроекта, необходимого для установления ценового потолка, но, вероятно, отложат его утверждение до тех пор, пока все страны G7 не будут готовы.

Ранее эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт предупредил, что Западу грозит «завершающий смертельный удар» от введения ограничений на стоимость энергоресурсов из России.

Он назвал ценовой потолок на российскую нефть смертельным ударом для Запада. По его оценке, санкции против Москвы «не сулят ничего хорошего архитекторам этой политики». Эксперт считает, что у нее масса значительных недостатков.

До этого заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) разрабатывают меры для введения потолка цен на российскую нефть. По его словам, ввести ограничение цен на нефть из РФ «критически важно», поскольку эта мера позволит сократить доходы страны от продажи топлива.