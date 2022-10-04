Береговая охрана Швеции сообщила, что утечка газа на «Северных потоках» продолжается

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Swedish Coast Guard/Reuters

В пресс-службе береговой охраны Швеции заявили, что на «Северных потоках» по-прежнему продолжается одна из утечек газа.

«Ситуация с меньшей утечкой на территории шведской экономической зоны остается неизменной. Утечка все еще продолжается», — сказано в сообщении.

Как указали в береговой охране, на поверхности моря видно пятно диаметром около 20 м.

Ранее профессор экономики Колумбийского университета (штат Нью-Йорк) Джеффри Сакс заявил, что США могут быть ответственными за разрушения на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» технически можно отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств.

Также он отметил, что российская сторона будет разбираться в том, кто виноват в саботаже трубопроводов. Вице-премьер считает, что теракты на газопроводах в первую очередь были выгодны США, Польше и Украине.

Утечки газа на «Северных потоках» произошли на прошлой неделе. Точные причины ЧП пока неизвестны, идет расследование. Часть западных СМИ поспешили обвинить в произошедшем Россию.

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