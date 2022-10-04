Нацбанк Казахстана: законодательство страны не предусматривает запрета на обслуживание карт «Мир»

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Законодательство Казахстана не предусматривает каких-либо ограничений для местных банков на обслуживание российских карт «Мир». Соответствующее заявление Национального банка страны приводит Forbes.

«Банки Казахстана самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе по выпуску и приему карт «Мир», — говорится в сообщении валютного регулятора.

При этом Нацбанк Казахстана продолжает внимательно следить за соблюдением норм законодательства республики, сообщили представители финансовой организации.

21 сентября «Известия» сообщили, что часть банков Вьетнама и Казахстана приостановили обслуживание карт «Мир». Речь шла о вьетнамском BIDV и казахстанском «Халык Банк». При этом в Центробанке России заверили, что зарубежные финансовые организации вправе самостоятельно принимать решения — продолжать ли обслуживание карт «Мир» или нет.

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