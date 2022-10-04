Reuters: США нарастили поставки газа в Европу до 4,37 млн тонн в сентябре

Американские производители сжиженного природного газа (СПГ) в сентябре нарастили поставки до 4,37 млн тонн. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv Eikon.

Производители СПГ из США смогли нарастить поставки топлива в Европу в сентябре, при этом они еще не вывели их на полную мощность. Кроме того, на Европу пришлось 70% от всего американского экспорта. В июле и августе этот показатель был на уровне 63% и 56% соответственно. Также уменьшились поставки газа в Азию, Латинскую Америку и страны Карибского бассейна.

За сентябрь США поставили СПГ общим объемом 6,3 млн тонн. В августе экспорт был на уровне 6,25 млн тонн, а в июле – больше 7 млн тонн. Уменьшение объемов поставок было связано с аварией на терминале Freeport в июле.

В начале октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Китай зарабатывает сотни миллионов долларов на перепродаже сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу. Местные азиатские компании со значительной выгодой для себя направляют танкеры с американским СПГ, помогая странам Евросоюза подготовиться к зимнему отопительному сезону.