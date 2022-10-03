МВФ: нехватка продовольствия грозит более 40 млн жителей арабских стран

Более 40 млн человек в арабском мире может грозить нехватка продовольствия из-за усиления глобального энергетического кризиса. Слова директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой приводят РИА «Новости».

«В арабском мире 41 миллион человек подвержены риску нехватки продовольствия и отсутствия продовольственной безопасности. Глобальный продовольственный кризис может затронуть 48 стран, половина из которых находится в уязвимом положении относительно продовольственной безопасности», — заявила Георгиева на конференции по продовольственной безопасности в Саудовской Аравии.

На риски продовольственного дефицита в регионе Ближнего Востока и Северной Африки указал и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. По его словам, угроза может затронуть жителей Туниса и Ливана.

27 сентября агентство Bloomberg сообщило, что все больше жителей США вынуждены голодать из-за высокой инфляции в стране. У некоторых граждан закончились продовольственные льготы, что затрудняет покупку продуктов питания первой необходимости. Медсестры, обслуживающий персонал, продавцы в магазинах и кровельщики уже обращаются за помощью в продовольственные банки.