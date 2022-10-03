Глава Минстроя Файзуллин: более 40% объектов ЖКХ в России нуждаются в замене

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Государственный Совет Республики Татарстан

Около 42% линейных объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России требуют обновления. Слова министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина приводит ТАСС.

«Вопросы модернизации стоят во главе угла нашей совместной работы. Более 42% линейных объектов сферы ЖКХ нуждается в замене, в том числе сети водоснабжения — 43%, теплоснабжения — 30%, водоотведения — 46%», — заявил Файзуллин во время выступления в Совете Федерации.

Он также отметил превышение темпов роста уровня ветшания инфраструктуры ЖКХ над показателями обновления объектов. Однако тенденцию может изменить программа модернизации.

«Ветшание коммунального комплекса превышает 3% в год при фактическом ежегодном обновлении не более 2%. Президентом поддержано создание программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Сегодня отрабатываем в правительстве ее параметры и распределение средств по регионам», — заключил министр.

28 сентября агентство ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития РФ в 2023-2025 годах сообщило, что индексация тарифов на электроэнергию в России с 1 декабря 2022 года составит 9%. На 6% стоимость тарифов увеличится с июля 2024 года, а с 1 июля 2025 года — еще на 5%.

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