Медведев: мировой энергокризис может быть долгим

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что мир переживает глобальный энергетический кризис, который может продлиться достаточно долго. Об этом сообщает ТАСС.

«В современной экологической повестке многие акценты смещаются. Это касается и низкоуглеродной трансформации экономики. Посмотрите, что происходит в других странах, что вообще происходит с рынком энергоносителей. На фоне роста стоимости ресурсов — как следствие, кстати сказать, санкций против нашей страны — все развернулось в значительной степени на 180 градусов. По сути мир переживает энергетический кризис», — заявил Медведев.

По его мнению, подходы в РФ в этой сфере следует направить в будущее, а также учитывать текущую ситуацию. Медведев отметил, что подобная энергетическая неопределенность может продлиться достаточно долго.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды сообщила, что страны Европы предстоящей зимой столкнутся с более низкими, чем обычно, температурами на фоне энергетического кризиса.