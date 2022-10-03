WSJ: Китай зарабатывает сотни миллионов долларов на перепродаже СПГ из США в Европу

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Китай зарабатывает сотни миллионов долларов на перепродаже сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу. Местные азиатские компании со значительной выгодой для себя направляют танкеры с американским СПГ, помогая странам Евросоюза подготовиться к зимнему отопительному сезону, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Эта тенденция наблюдается из-за сокращения спроса на газ в Китай. В результате местные компании выгодно продают избытки сырья за рубеж, в первую очередь в Европу.

«За первые восемь месяцев текущего года в портах Китая пришвартовались лишь 19 СПГ-судов по сравнению с 133 такими судами за тот же период прошлого года, то есть значительная их часть была перенаправлена покупателям в страны Европы, а также Японию и Южную Корею. Это взаимовыгодные отношения для Китая и США», — говорится в материале.

3 октября аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали, что в феврале 2023 года хранилища газа в Евросоюзе опустеют до 5% без поставок из России. В то же время на ситуацию будет влиять сокращение импорта СПГ в Европу. Для сравнения, на конец сентября 2022 года газовые хранилища в странах ЕС были заполнены на 90%.

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