WSJ: Китай зарабатывает сотни миллионов долларов на перепродаже СПГ из США в Европу

Китай зарабатывает сотни миллионов долларов на перепродаже сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу. Местные азиатские компании со значительной выгодой для себя направляют танкеры с американским СПГ, помогая странам Евросоюза подготовиться к зимнему отопительному сезону, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Эта тенденция наблюдается из-за сокращения спроса на газ в Китай. В результате местные компании выгодно продают избытки сырья за рубеж, в первую очередь в Европу.

«За первые восемь месяцев текущего года в портах Китая пришвартовались лишь 19 СПГ-судов по сравнению с 133 такими судами за тот же период прошлого года, то есть значительная их часть была перенаправлена покупателям в страны Европы, а также Японию и Южную Корею. Это взаимовыгодные отношения для Китая и США», — говорится в материале.

3 октября аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали, что в феврале 2023 года хранилища газа в Евросоюзе опустеют до 5% без поставок из России. В то же время на ситуацию будет влиять сокращение импорта СПГ в Европу. Для сравнения, на конец сентября 2022 года газовые хранилища в странах ЕС были заполнены на 90%.