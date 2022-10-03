Глава Eni Дескальци: поставки российского газа в Италию могут возобновиться до конца недели

Поставки российского газа в Италию через Австрию могут наладить до конца недели. Слова главного управляющего итальянской компании Eni Клаудио Дескальци приводит агентство ANSA.

«Ситуацию удастся разрешить до конца этой недели. Мы рассматриваем возможность принять обязательство либо у перевозчика, либо у «Газпрома», который не заплатил 20 млн евро в качестве гарантий перевозчику, который должен доставить газ из Австрии в Италию», — заявил Дескальци.

По его словам, «Газпром» должен был покрыть финансовые гарантии за транзит газа австрийскому оператору, который доставит газ в Италию. После этого поставки топлива в страну должны возобновиться, пояснил он.

3 октября агентство Bloomberg сообщило о взаимодействии Eni, «Газпрома» и австрийского газового оператора по вопросу возобновления поставок российского топлива в Италию. Пока стороны не обговорили возможные варианты с практической точки зрения и продолжают оценку возможных вариантов действий.