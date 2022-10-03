Tagesspiegel: Россия окажется в выигрыше от введения ЕС предельных цен на нефть

Россия будет только в выигрышной позиции, если Евросоюз (ЕС) решится на введение предельных цен на нефть из РФ. Об этом изданию Tagesspiegel заявил нефтяной эксперт Штеффен Буколд.

«В результате введения потолка цен нефтеперерабатывающие заводы за пределами санкционной зоны ЕС будут скупать каждый доступный баррель из России из-за низких цен и перерабатывать его с высокой прибылью», — отметил Буколд.

По его словам, желание заработать у участников рынка будет настолько высоко, что цена на нефть из России на сером рынке превысит все возможные пределы.

В конце сентября эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт в материале для Forbes заявил, что Западу грозит «завершающий смертельный удар» от введения ограничений на стоимость энергоресурсов из России. Он назвал ценовой потолок на российскую нефть смертельным ударом для Запада. По его оценке, санкции против Москвы «не сулят ничего хорошего архитекторам этой политики».

Ранее 28 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила об официальном предложении ввода потолка цен на нефть из России в рамках нового пакета санкций.