Bloomberg: Eni работает с «Газпромом» и Австрией для восстановления поставок газа из РФ

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Bernadett Szabo/Reuters

Итальянская энергетическая компания Eni («Эни») работает с российской компанией «Газпром» и австрийским газовым оператором по вопросу восстановления поставок российского природного газа в Италию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что тандем должен оценить возможные варианты действий для разблокировки газовых поставок. При этом представитель компании отметил, что подробности сообщать преждевременно, поскольку стороны пока не обговорили возможные варианты с практической точки зрения.

Ранее «Газпром» сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что в cубботу, 1 октября, не сможет поставить газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию. В компании подчеркивали, что работают над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.

В свою очередь Eni подтвердила, что не получит газ, запрошенный ею у «Газпрома» на 2 октября.

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