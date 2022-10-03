В Москве доля свободных офисов бизнес-класса выросла до 15% в третьем квартале

В Москве доля опустевших офисов в бизнес-центрах по итогам третьего квартала выросла до 15%, при этом отечественные компании не спешат занимать свободное место. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным экспертов, по итогам третьего квартала 2022 года уровень вакантных площадей в офисах Москвы достиг 8,6%. При этом куда хуже ситуация в сегменте премиальных бизнес-центров, где объем пустующих площадей достиг 14,9%. Прирост составил 5,6 п.п. с начала 2022 года. Такая ситуация сложилась из-за ухода иностранных арендаторов.

Участники рынка добавили, что общая неопределенность в стране влияет и на российские компании, которые занимаются оптимизацией площадей. При этом те, кто еще сохраняет активность, перешли на бизнес-центры класса В. А вот премиальный сегмент могут ожидать лишь единичные сделки.

Аналитики посчитали, что за квартал стоимость квадратного метра офиса в аренду за год в премиальных бизнес-центрах сократилась в среднем на 3,8%. Это говорит о том, что владельцы не готовы снижать ставки, хотя арендаторы как раз рассчитывают на существенные скидки. Однако по итогам 2022 года снижение ставок может составить 5-15%.

В начале июля РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании CORE.XP (преемник российского бизнеса CBRE) писал, что в торговых центрах Москвы общий уровень свободных площадей по итогам 2022 года может достигнуть 15-20%. Такой прогноз будет актуален при негативном сценарии. При позитивном, общий уровень свободных площадей составит 10-12%.