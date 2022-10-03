Минпромторг заявил о сложностях с перенаправлением стали на восток из-за роста мощностей в Азии

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Минпромторг предупредил о возможных сложностях с перенаправлением стали из Европы на восток из-за роста мощностей в Азии и на Ближнем Востоке. Об этом пишет РБК, ссылаясь на последний вариант стратегии развития металлургической промышленности России до 2030 года.

Рост мощностей по производству стали в Азии и на Ближнем Востоке затруднит переориентацию экспорта российских металлургов из Европы на восток. Новые мощности будут снижать возможности компаний из России при перераспределении транспортных потоков из Европы и США в будущем, отметили в документе.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас спрос на сталь растет в Иране и Индии. Однако именно в этих странах ведется активное строительство новых мощностей по производству стали и принимаются меры господдержки. При этом, согласно документу, переориентировать придется около 7 млн тонн металлургических грузов.

Аналитики добавили, что транспортировка на большие расстояния потребует значительных расходов на доставку. Например, в Латинской Америке России придется конкурировать с Бразилией и США. В Минпромторге же пообещали проработать возможности для стимулирования металлургических предприятий на перевозку в контейнерах гибкими тарифами на железной дороге.

23 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные World Steel Association (WSA) писал, что производство стали в России в августе 2022 года сократилось на 5,5% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го и составило 5,9 млн тонн.

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