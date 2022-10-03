В РЖД испугались возможного дефицита строителей Восточного полигона из-за мобилизации

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

ОАО РЖД видит возможные риски для расширения Восточного полигона ввиду частичной мобилизации сотрудников из подрядных организаций. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Из-за частичной мобилизации РЖД опасается утраты более 60% рабочей силы из подрядных организаций, которые работают над расширением Восточного полигона. При этом от подрядных организаций уже приходят уведомления о выдаче повесток сотрудникам, которые работают на стройке. В первую очередь призывают людей с дефицитными профессиями. Речь идет о механизаторах, электромонтерах и мостовиках, отметил источник.

Собеседник издания добавил, что компания РЖД попросила помощи в плане предоставления сотрудникам, которые задействованы в работе на Восточном полигоне, брони для продолжения стройки. При этом сейчас на полигоне задействовано около 13,5 тыс. человек, а к 2023 году это число должно вырасти до 30 тыс. человек.

Аналитики посчитали, что мобилизованы должны быть те контрактники, которые досрочно расторгли контракты после 24 февраля, а также представители силовых структур, частных охранных предприятий. Кроме того, в случае с Восточным полигоном мобилизация сотрудников выглядит как диверсия против ориентированных на экспорт отраслей экономики.

21 сентября «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писал, что в РЖД разработали предварительные варианты третьей очереди развития Байкало-амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей.

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