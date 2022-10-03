Ритейлеры попросили Минсельхоз обнулить пошлины на некоторые импортные овощи и фрукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила Минсельхоз поддержать обнуление пошлин на ввоз некоторых овощей, фруктов, морепродуктов, орехов и ряда других товаров. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо министерства ряду отраслевых объединений.

Минсельхоз рассматривает предложения АКОРТ по обнулению импортных пошлин на некоторые категории продуктов. При этом сейчас импорт этих товаров облагается пошлиной в размере от 3% до 15%. В АКОРТ же предложили обнулить эти пошлины на период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года, отметили в публикации.

Участники рынка в большинстве своем оказались против обнуления пошлин из-за того, что эта мера может снизить конкурентоспособность отечественной продукции. Кроме того, такая мера приведет к «подрыву экономики» локальных поставщиков. При этом АКОРТ может пытаться временно обнулить пошлины для товаров, которые сети ассоциации импортируют сами.

Представители некоторых отраслей АПК все же согласились с предложениями АКОРТ, так как по ряду позиций пошлины незначительно влияют на продажи. Однако в условиях постоянного снижения доходов даже такая мера имеет смысл. Кроме того, обнуление пошлин поспособствует снижению цен и сдерживанию продуктовой инфляции.

11 августа «Коммерсант», ссылаясь на источники, писал, что отечественные переработчики картофеля предложили Минсельхозу поднять с 5% до 32% импортные пошлины на картофельные хлопья, которые используются для изготовления чипсов и пюре.