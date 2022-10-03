Британский энергорегулятор заявил об угрозе дефицита газа в стране

В британском энергорегуляторе Ofgem заявили, что стране угрожает дефицит газа на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает Times.

«Возможно, Британия объявит «чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа», в рамках которой поставки на некоторые газовые электростанции могут прекратиться, из-за чего они не смогут вырабатывать электричество», — сказано в сообщении.

По данным Ofgem несколько газовых электростанций таким образом могут стать банкротами.

Регулятор отметил, что предстоящая зима будет для страны более «сложной», чем предыдущая.

Ранее сообщалось, что рабочая группа из Британии попросила поставщиков сниженного природного газа (СПГ) отправить предложения о долгосрочных поставках топлива из США в течение 20 лет.

На фоне тяжелого энергетического и экономического кризиса в Британии, страна решила зафиксировать возможность долгосрочных поставок СПГ.