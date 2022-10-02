Минцифры России: не аккредитованные до 1 августа IT-компании не получат аккредитацию

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IT-компании с прямым или косвенным госучастием 50% и более, которые не получили аккредитацию до 1 августа 2022 года, не станут аккредитовывать по новому порядку, утвержденному накануне правительством России. Сообщение об этом пресс-служба ведомcтсва опубликовала в своем Telegram-канале.

«Только ранее не аккредитованные компании с прямым или косвенным госучастием (50% и более) не смогут получить аккредитацию по новому порядку», — сказано в сообщении.

Уточняется, что получившие аккредитацию до 1 августа IT-компании с любым косвенным и/или прямым госучастием менее 50% сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре.

Накануне правительство России утвердило новое положение о государственной аккредитации IT-компании. В соответствии с документом, организации получат аккредитацию в случае, если доля выручки будет составлять не менее 30%.

На этой неделе Минцифры попросило руководителей ИТ-компаний и операторов связи позаботиться о своих мобилизованных сотрудниках. В Минцифры призвали компании этой сферы обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, а также оформить полисы ДМС для членов их семей.

В начале недели Минцифры опубликовало список из 195 специальностей для отсрочки от мобилизации.

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