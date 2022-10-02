В России заработала программа по поиску китайских поставщиков на фоне санкций

В России запустили программу по поиску поставщиков в Китае для представителей российского бизнеса на фоне осложнений отношений с Западом. Об этом заявил председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Витай Манкевич на мероприятии по вопросам поддержки российского бизнеса, организованном Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития, передает «Московский комсомолец».

«РАСПП запустил программу по поиску поставщиков в Китае и странах Азии. Участвующим компаниям помогут купить товары из Китая, привезти и растаможить их, а партнерские банки обеспечат платежи», — отметил Манкевич.

По его словам, российские предприниматели смогут найти поставщиков и организовать параллельный импорт. В частности, программа необходима для замены выпадающих объемов поставок в промышленном оборудовании, химическом сырье и комплектующих. Также в программу включена помощь российским компаниям в плане организации логистики.

Он добавил, что программа также поможет компаниям из Китая найти место в тех сегментах, которые покинули западные компании. В целом во многих сферах приход китайских компаний окажет положительное влияние.

В конце сентября посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай будет продолжать развивать торговое сотрудничество и в этом году торгово-экономическое взаимодействие между странами поставит новый рекорд. Он напомнил, что за период с января по август 2022 года объем двусторонней торговли превысил $117,2 млрд — этот показатель превысил данные прошлого года за тот же период на 31,4%.